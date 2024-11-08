2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, pazartesi günü Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlayacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bütçe görüşmelerine, pazartesi günü Genel Kurul çalışmalarından hemen sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşması ile başlanacak ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edecek. Ardından, Tasarı’nın bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Tasarı madde madde görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinde 12 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ile Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak.

Görüşmeler, 13 Kasım Çarşamba günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ile devam edecek.

14 Kasım Perşembe günü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Mahkemeler, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri ele alınacak.

19 Kasım Salı günü Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri; 20 Kasım Çarşamba ise Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri, 21 Kasım Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ile sürecek.

Bütçe görüşmeleri; 22 Kasım Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 09.00’da başlayacak.