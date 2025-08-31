Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin pazar günü resmen başladığına dikkat çekerek, güvenilir, şeffaf ve iradenin sandığa yansıyacağı bir seçim için hazır olduklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

YSK Başkanı Özerdağ, 31 Temmuz itibarıyla seçmen sayısının 217 bin 56 olduğunu açıkladı, ancak bu sayının ilerleyen günlerde yapılacak başvuru ve itirazlara göre netleşeceğini vurguladı.

Özerdağ, seçimde toplam 777 sandık kurulacağını ve 2 bin 820 görevlinin çalışacağını belirterek, seçim sonuçlarının en kısa sürede duyurulacağını söyledi.

Seçimde oy sayım sisteminin güvenilirliğine ve manipülasyona kapalı yapısına dikkat çeken Özerdağ, kamuoyuna taşınan kaygıların yersiz olduğunun altını çizdi ve basında bu yönde çıkan haberlerin hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. Özerdağ, “Sistem yıllardır güvenle, herhangi bir sorun yaşanmadan çalışıyor. Bundan sonra da çalışmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Halkın sandığa gitmesi için çağrıda bulunan YSK Başkanı Özerdağ, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 58’de kaldığını anımsatarak, bu oranın artması temennisinde bulundu; “Demokrasi halkın katılımıyla güçlenir.” vurgusu yaptı.

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu, seçim takvimi, oy verme ve sayım işlemleri hakkında bilgi verdi.

- “Adaylar 21 Eylül’de kesinleşecek”

YSK Başkanı Özerdağ, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hakkında yaptığı açıklamada, Seçim Takvimi’nin 24 Ağustos itibarıyla başladığını, seçim yasaklarının devrede olduğunu kaydetti.

9 Eylül günü siyasi partilerce adayların saptanmasının son günü olduğunu, 12 Eylül’de adayların başvurularının alınacağını ve geçici olarak ilan edileceğini belirten Özerdağ, 21 Eylül’de ise adayların kesinleşeceğini bildirdi. Özerdağ, 23 Eylül’de propaganda sürecinin başlayacağını ve 18 Ekim’e kadar devam edeceğini söyledi.

14 Eylül’de seçmen listelerinin askıya alınacağını duyuran Özerdağ, bu listelerde önceki seçmen kayıtlarıyla birlikte, bir önceki seçimden bugüne kadar eklenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na aktarılan seçmenlerin yer alacağını kaydetti. Özerdağ, 16 Ekim'de de seçmen kartlarının dağıtımının son günü olduğunu ekledi.

Özerdağ, seçimin ikinci tura kalması halinde, bir hafta sonra, 26 Ekim Pazar günü yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

- “İlçe seçim kurulları 31 Temmuz verilerine göre çalışmaları başlattı… Ancak seçmen sayısı değişebilir”

31 Temmuz itibarıyla sistemdeki verilere göre seçmen sayısının 217 bin 56 olduğunu belirten Özerdağ, ilçe seçim kurularının bu sayı doğrultusunda sandıklarla ilgili çalışmalarını başlattıklarını kaydetti. Ancak bu tarihten sonra ilçe seçim kurullarına vatandaşların gerekli belgelerle başvuru ve itiraz yapabileceğini hatırlatan Özerdağ, tam seçmen sayısının başvuru ve itirazların değerlendirilmesinin ardından belirleneceğini vurguladı.

Özerdağ, seçmen sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“31 Temmuz itibarıyla en fazla seçmen 70 bin 162 ile Lefkoşa’da bulunuyor. Lefkoşa’yı Gazimağusa (53 bin 874) ve Girne (49 bin 42) takip ediyor. Diğer ilçelerde dağılım ise İskele’de 21 bin 585, Güzelyurt 15 bin 272, Lefke’de 7 bin 121 seçmen şeklinde.”

Özerdağ, seçmen sayısının 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde 198 bin 957, 2023 Milletvekilliği Seçimi’nde ise 210 bin 121 olduğunu hatırlattı.

- “Artan seçmen sayısına bağlı olarak 39 yeni sandık eklendi”

Bu verilere göre seçimlerde 777 sandık kurulacağını açıklayan Özerdağ, “Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık sayımız 738 idi. Beş yıl içerisinde yaklaşık 18 bin seçmen artışı oldu. Buna bağlı olarak 39 yeni sandık eklendi.” dedi.

Özerdağ, sandıkların dağılımını şu şekilde açıkladı:

“Lefkoşa 249 sandık, Gazimağusa 191 sandık, Girne 167 sandık, İskele 86 sandık, Güzelyurt 55 sandık, Lefke 29 sandık”

Seçim günü 2 bin 820 kişinin görev yapacağını da kaydeden Özerdağ, bu sayıya sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim kurulları, bilgi işlem personeli ve YSK çalışanlarının dahil olduğunu ifade etti.

- “Seçim kurulları hiçbir vatandaşı kaydolması için aramaz, böyle bir görevi yoktur”

Bu süreçte seçmen listesine eklenebilmek adına başvuru yapması için bazı vatandaşların Yüksek Seçim Kurulu veya ilçe seçim kurulları tarafından arandığına dair kendilerine şikâyetler ulaştırıldığını paylaşan Özerdağ, YSK ve ilçe seçim kurullarının seçmen listesine kaydolması için vatandaşlara asla telefonla aramadığını veya ulaşmadığının altını çizdi. Özerdağ, “Böyle bir talep seçim kurullarının görevi değildir. Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemeli, bu tür aramalara muhatap olan vatandaşlarımız bize şikâyette bulunmalıdır. Seçmen listelerinde adı bulunmayan vatandaşımız ilçe seçim kurullarına gelip kaydolabilir. Seçmen listelerinde adı eksik olan vatandaşın ilçe seçim kurullarına başvurup kaydolmasını beklemekteyiz” dedi.

- “Oy kullanırken mühür tek sefer basılmalı”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercih veya karma oy olmayacağını hatırlatan Özerdağ, seçmenlerin yalnızca bir adaya mühür basacağını söyledi.

Özerdağ, “Oy verme işlemi son derece basit olacak. Seçmen, tercih ettiği adayın kutusuna sadece bir kez mühür basacak. Birden fazla mühür basılması ya da yanlış basılması halinde pusula geçersiz sayılabilir. Vatandaşlarımızın oy verme işlemi esnasında dikkatli olması çok önemli. Mühür bir kez, net bir şekilde basılmalıdır.” uyarısında bulundu.

- “Oy sayım sistemi şüpheye mahal vermeyecek bir sistem”

Oylama ve sayım sistemi de değinen Özerdağ, eski bakanlardan Serdar Denktaş’ın oy sayım güvenilirliğine dair kaygılarını paylaştığı açıklaması üzerine kendisini davet ettiğini ve sistemin herhangi bir tereddütte veya şüpheye mahal vermeyecek şekilde kurulduğunu anlattığını söyledi. Özerdağ, “Kaygılar yersizdir. Sistemimiz her aşamada denetim ve teyitle çalışmaktadır. Dış müdahalelere kapalıdır.” dedi.

Sandıklarda kullanılan oyların tüm tarafların önünde açılıp sayıldığını, herhangi bir oya ilişkin alınan kararın itiraza açık olduğunu kaydeden Özerdağ, sayım bittikten hemen sonra, oy kullanan seçmen sayısı, adayların aldığı oylar ve geçersiz oyların telefonla ve elektronik ortamda YSK’ye bildirildiğini belirtti.

Ardından her bölgedeki istasyonlarda sandık kurullarının tutanaklarının incelendiğini, hata tespitinde yeniden sayım yapılabildiğini söyleyen Özerdağ, bilgisayar ortamına aktarılan verilerin sandık görevlilerinin gözetiminde işlendiğini, sonrasında YSK personeli tarafından yeniden hesaplandığını ifade etti.

- “Telefon görüşmeleri dahil tüm işlemler kayıtlı, denetime açık. Sistem dışa kapalı, otomasyon yok”

Bu süreçte telefon görüşmeleri dahil tüm işlemlerin kayıt altında tutulduğunu ve kim tarafından yapıldığının görülebildiğini belirten Özerdağ, sistemin tamamen Yüksek Mahkeme Bilgi İşlem Departmanı tarafından oluşturulduğunu kaydetti. Özerdağ, ayrıca yapay zeka ve otomasyon gibi araçların da kullanılmadığını vurguladı.

Sandık sonuç tutanaklarının sandıklarda bir hafta süreyle asılı kaldığını, resmi gazetede ve YSK web sitesinde yayımlandığını söyleyen Özerdağ, vatandaşların ve partilerin bu verileri karşılaştırarak oyları denetleyebileceğine dikkat çekti.

Özerdağ, “Sistem yıllardır güvenle çalışıyor. Sonuçların hesaplanması ve denetimi çok basittir. Bugüne kadar hiçbir sorun olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Halkımız bu konuda rahat olsun.” ifadelerini kullandı.

- “Seçim yasaklarına dikkat edilsin”

Seçim yasaklarının önemine ve amacına da dikkat çeken Özerdağ, özellikle basına uyarılarda bulundu:

“Geçmişte bazı yayın organlarının yasaklara uymadığı oldu. Seçim günü sonuçların erken açıklanması seçmenin iradesini etkileyebilir. Sandık kapanış saati gelmesine rağmen, seçmen oy vermek için sırasını bekliyor olabilir. Tüm basın kuruluşlarının kurallara uymasını bekliyoruz. Yasak kalktıktan sonra herkes sonuçları özgürce yayımlayabilir.”

- “Lütfen sandığa gidin, vatandaşlık görevinizi yerine getirin”

YSK Başkanı Özerdağ, seçimlere katılım oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 58,29 olduğunu hatırlatan Özerdağ, “Bu oran çok düşüktü. Bu seçimde katılımın yüzde 70-80’lere çıkmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Özerdağ, halkı sandığa davet ederek şu çağrıyı yaptı:

“Vatandaş mutlaka sandığa gidip tercih ettiği adaya oyunu kullansın. Bu, hem vatandaşlık görevidir hem de demokrasimizin güçlenmesi ve seçilen adayın daha güçlü bir destekle seçilebilmesi için olmazsa olmazdır. Seçim sonucunun halkın iradesini en geniş şekilde yansıtması için yüksek katılım çok önemlidir.”