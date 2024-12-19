Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi öngörülen Yasa Tasarısı'nda yıllık matrah dilimleri ve oranları yer alıyor

Buna göre, ilk 45 bin için yüzde 10, sonra gelen 45 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 120 bin için yüzde 25, sonra gelen 190 bin TL için yüzde 30 ve 400 bin TL’den sonrası için yüzde 37 gelir vergisi alınacak.

Tasarı'nın Resmi Gazetede yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde görüş ve öneriler Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak iletilebilecek.