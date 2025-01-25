Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Kolej Giriş Sınavlarının 1. Basamağının (KGS-1) sonuçları açıklandı.

Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Girne TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları aday numarasına göre Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden (www.mebnet.net) duyuruldu.

Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 14 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2025-2026 Öğretim Yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 670 öğrenci 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.