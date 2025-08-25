Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır."

- Elektronik kayıtlar, 1-3 Eylül'de yapılabilecek

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ise sınavın sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.