Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.Yeni Zelanda'dan iki saat sonra da Avustralya yeni yıl heyecanı yaşadı.

Sidney Limanı renkli görüntülere sahne oldu.Sidney'deki yeni yıl kutlamaları sırasında saat 9'da havai fişekler patladı.

Avustralya'nın en popüler kentinde gökyüzünde ışıl ışıl bir görüntü oluştu.Avustralya'nın ardından ise Japonya ve Güney Kore aynı saat diliminde yeni yılı karşıladı.

Endonezya'da da yeni yıl kutlamalarında renkli anlar yaşandı.

Cakarta'da toplanan kalabalıklar 2025'e umutlu girdi.Tayvan, Hong Kong, Malezya ve Çin ise Türkiye saatiyle 19'da yeni yıla merhaba dedi.Hong Kong ve Tayvan'daki havai fişek şovu gecenin karanlığını aydınlattı.Saatler 20'yi gösterdiğinde ise Tayland'ın başkenti Bankgok 2025 yılına "merhaba"dedi. Bangkok'ta da havayi fişek gösterisi vardı.Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'da, yeni yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisi, Kuala Lumpur Kulesi ve Petronas İkiz Kuleleri ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.



Esad rejimin devrildiği Suriye'deyse bu yıl başkent Şam'da havai fişek gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yılbaşına hazırlık yapan Bab Touma meydanındaki tezgahlarda havai fişek satışı yapılıyor.



New York ve Washington'da yaşayanlar da Türkiye saatiyle sabah 8'de renkli gösterilerle yeni yılı kutlayacak.

Fransa'nın kuzeyindeki Cabourg sahilinde insanlar geleneksel yılın son yüzüşüne katıldı.