Gazze Şeridi'nde iki gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yüzlerce çadır sular altında kaldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şiddetli yağışın özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde etkili olduğu belirtildi.

Çadırları sular altında kalan yüzlerce Filistinli ailenin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yağışların devam etmesi durumunda tahliyelerin artacağı kaydedildi.

Açıklamada, yerinden edilen aileler için geçici barınak bulunmaması durumunda insani koşulların daha da kötüleşeceği uyarısı yapıldı.