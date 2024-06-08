Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 2027 araç sürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 342 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edildi.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

127’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i sigortasız araç kullanmak ve

118’i ise diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.