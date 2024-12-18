21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle başkent Lefkoşa ve ilçelerde düzenlenecek törenlerde Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri 21 Aralık Cumartesi günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subayın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşma 18.00’de de tekrarlanacak.

21 Aralık Cumartesi gecesi KKTC genelindeki tüm merkezi camilerde Mevlid-i Şerif okutulacak.

-Lefkoşa

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle cumartesi günü Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

İlk tören, Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak. Tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı Duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı tarafından imzalanacak.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde de Şehitleri Anma Programı düzenlenecek. Tören saat 09.50’de saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayacak.

Törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Tören, Lefkoşa Türk Lisesi oratoryosu ile tamamlanacak.

-Gazimağusa

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek. Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu ve saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Gün anısına konuşmalar yapılacak, öğrenciler şiir okuyacak. Şehitliğin de ziyaret edileceği anma töreninde şehitler için dua da okunacak.

-Girne

Girne Deniz Şehitliğindeki anma töreni cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunulacak. Saygı duruşu, saygı atışı, bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, konuşma ve şiir okunmasıyla tören sona erecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde olacak. Tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Kaymakamlık adına günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapılacak. Şiir okunmasının ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir subay da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapacak.

-Lefke

Lefke Kemal Özalper Şehitliği’ndeki tören saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Tören, saygı atışı İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, şehitlik özel defterinin imzalanması, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve öğrencilerin şiirleriyle tamamlanacak. Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.

-İskele

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle İskele’de de tören düzenlenecek. Tören Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.30’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenkler şehitliğe sunulacak. Saygı duruşu, saygı atışı, bayrakların İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi, şiir okunması ve konuşmaların ardından şehitler için dualar okunacak.

-Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri için de anma töreni düzenlenecek

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, pazar günü Tekke Bahçesi’nde anılacak. Tören, saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Kumsal Şehitleri ise 24 Aralık Salı günü Barbarlık Müzesi’nde saat 10.00’da anılacak.

-Küçükkaymaklı Şehitleri ve Hüseyin Ruso da anılacak

Küçükkaymaklı Şehitleri ise, 25 Aralık Çarşamba günü Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak. Tören, saat 09.30’da başlayacak.