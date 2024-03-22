21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, Taşkent’te düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Genel Tarım Sigorta Müdürü İpek Kızılduman, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Orman Mühendisleri Odası başkanı Ahmet İyigün, ve Orman Dairesi personeli katıldı.



Bakanlık açıklamasına göre, Taşkent Doğa Parkı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi iş birliğiyle kurulan “Calasoma Predatör Böcek Üretim Laboratuvarı” ve orada yapılan çalışmalar yerinde incelendi.



Dünya Orman Haftası vesilesiyle bu yıl, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü ve Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, “İş birliği ile Koruma” temasıyla ormanların güncel sorunları ve bu sorunlara yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye yönelik iş birlikleri hakkında konuşuldu.



Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ve Orman Dairesi Müdürlüğü iş birliğiyle, ormanların en güncel sorunlarından biri olan çam kese böceklerinin popülasyonlarının kontrolüne yönelik bir dizi çalışma yürütüldü.

Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

“Orman Dairesi Müdürlüğü mekanik mücadele kapsamında çam kese böceklerinin doğal parazitleri olan Phyrxe caudata türü sineklerin üretim istasyonlarını adamızın çeşitli bölgelerine kurmaya başlayarak yenilikçi ve sürdürülebilir bir çalışmaya imza attı. Ayrıca, Taşkent Doğa Parkı içerisinde yer alan, Çam kese böcekleri ile beslenen Calosoma sycophanta türü böceklerin üretileceği Calosoma Üretim Laboratuvarı, faaliyetlerine başladı. Faaliyete geçtiği gününden bu yana 8000 böcek doğaya salındı. Bu sezonun sonuna kadar 60 bin böceğin doğaya salınması hedefleniyor.”