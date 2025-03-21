KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı, Dr. Beste Oymen, her damla suyun değerli olduğuna dikkat çekerek, suyu koruma ve verimli kullanma çağrısında bulundu.

Oymen 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs’taki su kaynaklarının giderek daha fazla kıtlaştığının ve kirletildiğinin altını çizdi.

Adadaki su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ve korunmasının, her geçen gün daha büyük bir tehdit altında olduğunu kaydeden Oymen, 2025 yılının temasının "Buzulların Erimesi" olsa da, suyun korunması ve verimli kullanılmasının çok daha yerel ve acil bir mesele olduğunu vurguladı.

Ülkedeki su kaynaklarının yönetim, yerel çözümler ve halkın bilinçlendirilmesiyle güçlendirilebileceğine dikkat çeken Oymen, “Bu nedenle suyun korunması, verimli kullanımı ve kirlenmesinin önlenmesi için yerel çözümler geliştirmek, gelecekteki kuşakların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Suyun korunması için yerel çözüm önerileri sunan Oymen, su tasarrufu ve verimli kullanım, su kirliliğinin önlenmesi, yağmur suyu hasadı, yenilikçi çözümler, farkındalık ve eğitim konularının önemine dikkat çekti.

Oymen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Su, hayatımızın temel kaynağıdır. Suyun korunması yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir sorumluluktur. Yerel yönetimler, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları, birlikte hareket ederek su kaynaklarımızı koruyabilir, verimli kullanabilir ve kirliliğini önleyebilir. Her birimizin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Suyun verimli kullanımı, doğru yönetilmesi ve korunması için bugün harekete geçmeliyiz.

2025 Dünya Su Günü'nde, yerel çözümlerle suyun geleceğini güvence altına almak için herkesi ortak bir adım atmaya davet ediyoruz.”