23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İskele’de de kutlandı, Atatürk Anıtı’nda ve Cumhuriyet Stadyumu’nda törenler yapıldı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, törenlere Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Hava Savunma Binbaşı Emre Sümer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Piyade Binbaşı Can Beyazoğlu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Orun, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, siyasi partilerden, okullar, kurum, kuruluş ve derneklerden temsilcilerle öğrenciler ve aileleri katıldı.

Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenkler konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Cumhuriyet Stadyumu’ndaki törende Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık konuşma yaptı. Resmigeçit törenin ardından öğrenciler şiir okudu, dans gösterisi sundu.