ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, çocukların, vatanın ve milletin geleceği olduğuna işaret ederek "Onları, milli ve manevi değerlerimizle yoğurarak, bilgi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, en önemli görevlerimizden biridir." dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türk milletinin istiklal ve hürriyet mücadelesinin zaferi değil, aynı zamanda umutların ve ideallerin de yeşerdiği bir gün olduğunu vurguladı.

“Bu tarih, Türk milletinin esaretten kurtuluşunun ve kendi kaderini tayin etme iradesinin de ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü çocuklara armağan ederek, geleceğe dair güvenini ve umudunu açıkça göstermiştir” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Bugün Atatürk’ün önderliğinde kurulan milli egemenliğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. yıl dönümünü ve tüm dünya çocuklarının bayramı 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla kutlarken,bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıma sorumluluğumuzun da farkındayız.

Çocuklarımız, vatanımızın ve milletimizin geleceğidir. Onları, milli ve manevi değerlerimizle yoğurarak, bilgi ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, en önemli görevlerimizden biridir.

Atatürk'ün, ‘çocuklar geleceğimizdir’ sözü ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her türlü imkanı seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz. Onların sağlıklı, mutlu, başarılıAtatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, vatansever bireyler olmaları en büyük dileğimizdir. Tam da bu nedenle bu toprakları korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

23 Nisan ruhu ile KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği için her zaman mücadele etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.

Bu anlamlı günde bir kez daha Kıbrıs Türk halkının, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinde göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıkları da anıyoruz.

Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçlü bir KKTC inşa etme arzumuzun her zaman daim olacağını vurgular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla minnetlerimi sunarım.”

KÜÇÜK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Küçük, mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küçük mesajında şunları kaydetti:

“23 Nisan 1920 halkın iradesi ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdecisidir. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu önemli günü çok sevdiği, güvendiği çocuklara hediye ederek onlara olan güvenini göstermiştir.

Bizler de cumhuriyete, hürriyete, bağımsızlığa ve milli egemenliğe sahip çıkan halkımız ile en büyük hazinemiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Hedefimiz çocuklarımızı özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlayışın doğrularından haberdar olan, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. Bugünün yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

EMEKLİ SUBAYLAR

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And yazılı açıklamasında, “Dünya üzerinde çocuklarına bayram armağan edilen Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutlarız” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk halkının bağımsızlığının ve egemenliğinin en temel unsuru ve dayanağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününün geleceğin ve egemenliğin yılmaz savunucuları olan, yarının çağdaş gençleri ve yetişkinleri olacak Türk çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini ifade eden And, şöyle devam etti:

“Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, özgür yaşamak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya ve değerlerini korumaya devam edecektir.

Öte yandan, yanıbaşımızda yaşanan çocuk katliamlarını görmemezlikten gelen, mazlumları bir o kadar daha mazlumlaştıranları şiddetle kınarken, bir an önce dünya barışı ve çocukların refahı için tüm insanlığı çaba sarfetmeye davet ederiz.

Bu vesileyle başta ulusumuz ve özelde de geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutlarken, Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilir, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız.”

TMT MÜCAHİTLER

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Dernek Genel Başkanı Celal Bayar yayımladığı 23 Nisan mesajında, 23 Nisan 1920’nin, Türk ulusunun iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılıp, Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.

Bayar mesajında şunları kaydetti:

“Bugün bu önemli günün 104. yıl dönümüdür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1924’te bugünün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmasına karar vermiş, 23 Nisan 1924’te ise bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bu öyle bir bayramadır ki çocuklara bayram hediye eden ilk ülke olmanın ötesinde, dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayram olup o günden beri her yıl etkinliklerle ulusal bir coşku içerisinde kutlanmaktadır.

Ülkemiz, Anavatanımız, Türk dünyası ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun…

Bizler de Kıbrıs’ta bunca bedel ödedikten sonra bağımsız ve egemenlikten asla taviz verilmesine karşıyız. Yaşasın Anavatan, yaşasın Yavrutavan.”