ERTUĞRULOĞLU

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında şöyle dedi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104’üncü yıldönümü ile Atatürk tarafından, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de ilham olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104. Yılı’ ve ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Berova mesajında, dünyada kutlanan tek çocuk bayramının 23 Nisan olduğuna dikkat çekti. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 104. Yıldönümünü kutlamanın, sevinç, heyecan ve coşkusunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü aydınlık yarınların güvencesi olan tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir.

Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, hangi ülke olursa olsun, dil, din, ırk gözetmeksizin geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın savaştan, açlıktan, yoksulluktan ölmediği bir dünya inşa etmek, onlara daha güzel yarınlar bırakmak, barış ve güvenli bir dünyada sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ‘TBMM’nin açılışının 104. Yıldönümü’nü ve ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

ÇELER

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diledi, tüm çocukların hak ettikleri koşullarda yaşayabileceği bir dünya yaratmanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

UNICEF ve Dünya Bankası’nın son analize göre; dünya çapında her 6 çocuktan 1’inin aşırı yoksulluk içinde yaşadığına işaret eden Çeler, “Kıbrıs’ın kuzeyinde de çocuklara verilen değer ortada” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Çeler, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Atatürk’ün geleceğin çocukların iyi yetiştirilmesinde olduğunu gördüğünü vurguladı ve “UNICEF ve Dünya Bankası’nın son analize göre, dünya çapında tahminen 333 milyon çocuk, diğer bir deyişle her 6 çocuktan 1’i aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Birçok ülkede çocuklar savaşın ortasında kurşunlara hedef olurken, birçok çocuk sağlıklı beslenme, barınma, iyi bir eğitim ve aile ortamından uzak büyüyor” dedi.

-“Geleceğimiz olan çocuklara iyi bir yaşam sunmak asli görevimizdir”

KKTC’de de dezavantajlı çocukların sayısının yüksek olduğunu söyleyen Çeler, ülkede fırsat eşitliği sunulmayan, balık istifi sınıflarda eğitim verilmeye çalışılan, yasa dışı kurslarla istismara açık hale getirilen, evine para getirmesi için çalıştırılan, hatta son yıllarda sokaklarda dilendirilen çocuklar bulunduğunu savundu.

“Geleceğimiz olan çocuklara iyi bir yaşam sunmak bir tercih ya da lütuf değil asli görevimizdir” diyen Çeler, refah ve mutluluk seviyesi yüksek, ekonomisi iyi ülkelerde ilk göze çarpan şeyin çocuklara verilen değer olduğunun altını çizdi.

Çeler, “Ülkemizde çocuklara verilen değer ortadadır. Böylesi bir ortamda da mutlu ve iyi eğitimli bireylerin yetişmesi mümkün değildir” diyerek, KKTC’de eğitimde ve yaşamın her alanında çocuklara fırsat eşitliği yaratabilecek, onların sağlıklı ve donanımlı birer birey olarak yetişmesini sağlayabilecek bir anlayışın gerekli olduğunu vurguladı.