25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, dün akşam tarihi Salamis Antik Tiyatro’da İrlanda’nın ünlü topluluğu Celtic Legends’in performansıyla başladı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, gösteri; canlı enstrümanlar, etkileyici danslar ve zengin koreografilerle izleyicilere İrlanda kültürünü yansıttı.

Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sanatçılara çiçek ve plaket takdim ederken, ekibin Uluçay’a misafirperverliği ve desteğinden ötürü sürpriz madalya takdimi gecenin alkışlanan anlarından biri oldu.