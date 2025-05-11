Buram buram Kıbrıs kokan ve ülke kültürüne ait birçok el sanatı ile yiyecek ve içeceğin satışa sunulduğu Büyükkonuk Eko Gün etkinliği köy meydanında düzenlendi.

Etkinlikte Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Luis Cemal ve Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun ardından Cumhurbaşkanı Tatar konuştu.

Tatar, kültür, sanat, müzik, gastronomi ve el sanatları gibi unsurların ülke kimliğini oluşturduğunu ifade ederek, İskele ve Karpaz bölgesinin ger geçen gün geliştiğinin altını çizdi.

Ülkedeki yaşanan gelişme ve hayata geçirilen projelerin herkesin başarısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, İskele ve Karpaz bölgesinin Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olacağını, Kıbrıs Türk halkının vatan sevgisi ve bayrak sevgisiyle buradaki yaşantısını sürdüreceğini kaydetti.

(BRT)