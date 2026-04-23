Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre konseri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da dinledi.

Orkestra şefliğini Ali Hoca’nın üstlendiği konserde, keman sanatçıları Asya Kördeve ve Asya Sağıroğluları solist olarak sahne aldı. Türk Maarif Koleji Ortaokul Korosunun da yer aldığı programda koro şefliğini Emine Ferit yaptı.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen konser, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.