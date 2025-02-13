27 örgüt, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’na (KIBTES) yapılan saldırıları kınadı. Konunun çarpıtıldığını belirten örgütler, sendikanın amacının, Milli Eğitim Bakanı'nı şikayet değil, yıllardır çözüme kavuşması beklenen konuların ivedi şekilde çözümü olduğunu kaydetti.

Ortak açıklamada, milli ve manevi değerleri savunan sivil toplum örgütleri ve inisiyatifleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC devlet yöneticilerine yıllardır çeşitli zamanlarda yapılan müracaatlardan olumlu neticeler alınamadığı ifade edildi.

Kamuoyuna açık olan taleplerin, anavatan Türkiye’den adaya gelen bazı devlet ricaline de yapılmasının hazmedilemediği, “iftira ve demagojik ifadelerle” konunun çarpıtıldığı savunulan açıklamada, milli ve manevi değerleri savunan bir öğretmen sendikasına “marjinal yayın organlarında” yapılan saldırılar kınandı.

Haklarını ve taleplerini savunan KIBTES’in amaçladığı hususların, bazı yayın kuruluşlarında iddia edildiği şekliyle Milli Eğitim Bakanı'nı şikayet olmadığı, aksine yıllardır çözüme kavuşması beklenen konuların daha ivedi bir şekilde toplumun beklediği yönde çözüme kavuşması olduğu belirtilen açıklamada, yasaların tanıdığı dilekçe hakkı ve fikir hürriyetinin gerektirdiği yazılı veya sözlü beyanatların yasal bir hak olduğu kaydedildi.

-Talepler

Güney Kıbrıs’ta ve anavatan Türkiye’deki okullarda din eğitiminin, okul öncesi eğitim kurumlarında başlayıp, tüm ilk orta ve lise eğitiminde iki saat zorunlu ders olarak okutulduğu ifade edilen açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

“-İlkokul müfredatında yer alan lakin okutulmayan 4. ve 5. sınıf Din Kültürü dersinin işlevselliğinin sağlanarak, bu derslere branş öğretmenlerinin (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni) istihdamı gerekmektedir.

-Ortaöğretimin 6. 7. ve 8. sınıflarında haftada sadece bir saat zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin haftada iki saate çıkarılması gerekmektedir.

-2006 yılından önce zorunlu olup seçmeli hale dönüştürülen 9.10.11.12. sınıflar için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu hale getirilerek, haftada iki saate çıkarılması gerekmektedir.

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliği için ilkokulları da içine alacak daha fazla kadro/istihdam alanı oluşturulmalıdır.

-Mağusa İlahiyat Koleji büyük bir ihtiyaç olarak durmaktadır. Bu noktada yeni öğretim dönemi için çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir.”

Açıklamada son olarak, Milli Eğitim Bakanı'na sorunların çözümü için çağrıda bulunuldu.

Ortak açıklamada imzası olan örgütler şu şekilde:

“Kıbrıs İlahiyat Mensupları ve Mezunları Derneği, Kıbrıs Samtay Vakfı, Kıbrıs Eğitim Kültür ve Sanat Derneği, KKTC Karadeniz Kültür Derneği, KKTC Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD), Kıbrıs Kardeşlik ve Hizmet Derneği (KAMED), Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (SODAK-DER), KKTC Din Görevlileri Sendikası, Hala Sultan İlahiyat Koleji Mezunları ve Mensupları Derneği, KKTC İnsani Değerler Derneği, KKTC İlim Kültür Ve Eğitim Derneği (İLKEM), Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar Derneği, KKTC Damla Derneği, KKTC Din Görevlileri Derneği, KKTC PAKDER, KKTC SEMERKAND Kıbrıs Türk Yazarları Dayanışma Derneği, Çanakkale Şehitliği Yaptırma ve Yaşatma Derneği, KKTC Surlar İçi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, KKTC Arap Kültür Ve Dayanışma Derneği, KKTC Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği, KKTC Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği, KKTC Amik Ovası Kültür ve Yardımlaşma Derneği, KKTC Dostlar Dayanışma ve Kaynaşma Derneği, KKTC Kars Büyük Oluklular Derneği, KKTC Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneği, KKTC Tüm Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, KKTC Tüm Vanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”