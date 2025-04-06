Esentepe’de 28 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Kemal Batıbeniz tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı, Batıbeniz’in tedavi gördüğü YDÜ Hastanesi’nde hayatını kaybettiği; ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağını bildirdi.

28 Mart 2025’te saat 16.00 sıralarına Esentepe'de Cumhuriyet Caddesi’nde SG 463 plakalı motosikletiyle seyreden Mustafa Kemal Batıbeniz, sağa meyilli virajda hakimiyetini kaybederek sağa devrildiğini ve ağır yaralanmıştı.

Batıbeniz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, kendi imkanlarıyla Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmiş ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.