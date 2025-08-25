Alkollü araç kullanan 3 sürücü trafik kazası yaptı. Sürücülerden biri yaralandı, ikisi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Girne’de Aytaç sokakta, yönetimindeki ZSY 279 plakalı salon araçla doğu istikametine dikkatsizce seyrederken Gideon Chukwuemeka Joseph (E-29) aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ZSY 279 plakalı araç beton rögar bloğuna çarparak dururken kazada yaralanan olmadı. 132 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 29 yaşındaki sürücü Gideon Chukwuemeka Joseph tutuklandı.

Özhan-Hisarköy anayolunda da dün akşam kaza oldu.

Polisin verdiği bilgiye göre, söz konusu anayolun 1 ila 2’nci kilometreleri arasında dün akşam 22.00 sıralarında olan kaza, KF 804 plakalı araçla kuzey istikametine dikkatsizce seyreden Tolga Kanara’nın (E-50) aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. KF 804 plakalı araç yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı ve devrildi.

145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan araç sürücüsü Tolga Kanara tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Güzelyurt’ta meydana gelen kazada, yoldan çıkan alkollü sürücünün aracı elektrik direğine, bir marketin vitrin camına ve internet kafenin giriş kapısına çarptı.

Kutlu Adalı Bulvarında olan kaza, yönetimindeki GK 640 plakalı salon araçla güney istikametine dikkatsizce seyreden Atilla Terzi’nin (E-39) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

Terzi’nin aracı yoldan çıkarak kaldırımın bordür taşlarına, elektrik direğine, bir marketin vitrin camına ve bir internet kafenin giriş kapısına çarptı.

282 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Atilla Terzi, yaralı olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hakkında yasal işlem de başlatıldı.