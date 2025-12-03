Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, engelli bireylerin eşitlik, erişilebilirlik ve toplumsal hayata tam katılımı için sürdürülebilir adımlar atılması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Günay Kiprit imzasıyla yayımlanan açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin hakları ve topluma eşit katılımlarına ilişkin farkındalığı artırmak açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekildi. KKTC’nin Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi onaylamış olmasına rağmen uygulamada ciddi eksiklikler bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, erişilebilirlik, istihdam, sosyal hizmetler ve kamu politikalarının hayata geçirilmesi konusunda kapsamlı ve sürdürülebilir çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilerek mevcut durumla ilgili şu tespitlere yer verildi:

Erişilebilirlik: Birçok kamu kurumu, okul, sağlık merkezi ve toplu taşıma aracının engelli bireyler için tam erişilebilir olmadığı, bunun da temel haklara erişimi ciddi şekilde kısıtladığı ifade edildi.

Sosyal hizmetler: Bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerinin kapasitesinin yetersiz olduğu, yeni projelerin umut verici olmakla birlikte hizmetlerin yaygınlaştırılması gerektiği kaydedildi.

İstihdam: Kamu ve özel sektörde engelli istihdam oranlarının oldukça düşük olduğu, yasal kotaların uygulanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplumsal farkındalık: Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı önündeki görünmez engellerin halen varlığını sürdürdüğü, eğitim ve medya aracılığıyla kapsayıcı yaklaşımların desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği açıklamasında, tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, özel sektöre ve sivil topluma şu çağrıda bulunuldu:

Engelli Hakları Eylem Planı’nın uygulanması ve takip mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Kamu binaları ve toplu yaşam alanlarında tam erişilebilirlik standartlarının hayata geçirilmesi.

Kamu ve özel sektörde engelli istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması.

Sosyal hizmetlerde kapasite artırımı ve bakım ile rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması.

Toplumsal farkındalık kampanyalarının artırılması ve kapsayıcı eğitim çalışmalarının geliştirilmesi.

Engelli bireylerin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması ve sivil toplum örgütleriyle sürekli iş birliği yapılması.

Açıklamanın sonunda, 3 Aralık’ın yalnızca bir hatırlatma günü olmadığı, daha adil, eşit ve erişilebilir bir toplum için sorumluluk alma günü olduğu vurgulandı. Engelli bireylerin haklarının korunmasının ve güçlendirilmesinin toplumun tüm kesimlerinin ortak görevi olduğu belirtilerek “Engelleri ancak birlikte aşabiliriz” mesajı verildi.