Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konferanslara katılmak için ülkeye gelen İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Kabulde karşılıklı hediye takdimi yapıldı.