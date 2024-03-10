Girne-Güzelyurt Ana yolu, Girne ve Lefke’de dün akşam meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı.

Girne-Güzelyurt Ana yolu’nda, yönetimindeki PM 927 plakalı salon araçla bir işletmenin park yerinden anayola dikkatsizce giriş yapan Lale Şevketoğlu (K-46), Güzelyurt istikametine doğru 208 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Abdurrahman Yıldız (E-55) yönetimindeki CS 477 plakalı aracın önünü tıkadı. Çarpışmada yaralanan Şevketoğlu, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde gözetim altına alınırken; Yıldız ise tutuklandı.

Dün saat 23:30 sıralarında yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Girne’deki kaza…

Abdullah Deniz (E-42) Girne’de İskenderun Caddesi’nde alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PZ 339 plakalı salon araç ile doğu yönünde seyrederken, solundan geçmeye çalıştığı, aynı istikamette seyreden ve Semih Sancar Caddesine dönüşe geçen Ali Rüştü (E-24) yönetimindeki NN 473 plakalı salon araca çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı, bu sabah 02.30 sıralarında yaşanan kaza sonucunda Deniz tutuklandı.

-Lefke’deki kaza…

Mehmet Akif Caddesi’nde 270 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki NG 463 plakalı salon araçla güney istikametinde seyrederken sağa meyilli viraja geldiğinde, yoldan çıkan ve elektrik direği ile çelik bariyerlere çarparak duran Ayşe Gürlen (K-26) yaralandı.

Bu sabah saat 05:00 sıralarında yaşanan, neticesinde Gürlen’in yaralanarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.