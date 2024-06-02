Bafra’da, dün 16.30 sırasında Limak Otel önünde, Şaban Eroğlu (E-69) yönetimindeki TNU 992 plakalı otobüsle kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, karşı şeride geçmek için dikkatsizce U dönüşü yapması sonucu kazaya neden oldu.

Polis açıklamasına göre, o esnada karşı şeritten gelen Seymen Bulduk (E-22) yönetimindeki RF 735 plakalı motosikletin önünü tıkayan Eroğlu, motosiklet sürücüsü Bulduk’un yaralanmasına sebep oldu.

Bulduk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

-Kontrolü kaybedip şerit değiştirerek arabaya çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Doğancı’da dün 19.00 sıralarında Emek Stadyumu yolu üzerinde, Nihat Ustam (E-67) yönetimindeki JR 700 plakalı motosikletle batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, Ustam, yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelen Hasan Uluşan (E-60) yönetimindeki CG 382 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JR 700 plakalı motosiklet sürücüsü Nihat Ustam, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde sağ elinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından gözlem altına alındı.

-Kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı...

Büyükkonuk-Kaplıca Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında dün gece 02.00 sıralarında Mehmet Cevat Deniz (E-32) yönetimindeki LY 122 plakalı salon araçla Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Duygu Toğlık (K-26), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.