Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmaların, sağlıklı bir toplumun en önemli güvencesi olduğunu vurgulayarak, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Dinçyürek yayımladığı mesajda, sağlığın insan hayatının en temel haklarından biri olduğunu belirterek, hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti.

Toplumun en zor ve kritik anlarında büyük bir sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarının, insan hayatını merkeze alan kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Dinçyürek, sağlık çalışanlarının emek ve fedakârlığının her zaman takdir edildiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının daha iyi çalışma koşullarına sahip olması için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade eden Dinçyürek, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, meslek hayatlarında sağlık, başarı ve mutluluk diledi.