Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde bir otobüs ile araç dün çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rıasat Ali (E-46) yönetimindeki TRN 877 plakalı otobüs araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, kavşak üzerinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan bir şantiyeye doğru dönüşe geçen Asiye Cingöz (K-42) yönetimindeki SP 823 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Açıklamada, Cingöz’ün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin servis yolunda, Jawad Sadıq (E-21) yönetimindeki VA 521 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu dengesini kaybedip motosikletten düşmesiyle dün bir trafik kazası meydana geldiği kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan Jawad Sadıq, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Asena Güler (K-26) yönetimindeki GC 019 plakalı salon araç ile Özgür Demir (E-23) yönetimindeki HV 328 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu dün bir çarpışma gerçekleştiği kaydedildi. Kaza sonucu yaralanan HV 328 plakalı motosiklet sürücüsü Özgür Demir ve motosikletteki yolcu Damla Kızıltay (K-15), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Özgür Demir taburcu olurken, Damla Kızıltay ise sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.