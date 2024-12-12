30 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayteki Yücel, yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

"30.06.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Çanakkale Göleti yakınlarında, Mehmet Fatih AYBAR (E-29 )

yönetimindeki ST 146 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Aytekin YÜCEL (E-17)’e çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Aytekin YÜCEL, beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12.12.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir."