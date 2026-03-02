Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki sığınaklara ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arıklı, sığınakların adreslerinin neden ısrarla sorulduğunu gündeme taşıdı.

Erhan Arıklı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına ilişkin bilgiler verdi.

Arıklı, toplantıya stratejik kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra ana muhalefet partisi genel başkanı ve grup başkan vekillerinin de katıldığını belirtti. Toplantıda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın savaşın seyri hakkında bilgilendirme yaptığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkililerinin ise olası bir olağanüstü durumda uygulanacak KAMP — KKTC Acil Müdahale Planı — protokolünü anlattığını aktardı.

Arıklı’nın paylaştığı bilgilere göre, ülkedeki mevcut sığınaklar yaklaşık 200 bin kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip. Sığınakların her altı ayda bir denetlendiği ve dünya standartlarında kişi başına 1 metrekare alan öngörülmesine karşın, KKTC’de kişi başına 2 metrekare yer ayrıldığı belirtildi. Bu hesaplamaya göre kapasitenin 400 bine kadar çıkabileceği ifade edildi.

Sığınakların konumlarının güvenlik gerekçesiyle önceden açıklanmasının sakıncalı olduğunu vurgulayan Arıklı, kritik durumlarda cami hoparlörleri aracılığıyla halkın yönlendirileceğini aktardı.

Bazı kesimlerin sığınak adreslerini ısrarla talep etmesine tepki gösteren Arıklı, savaş ortamında stratejik noktaların açık edilmesinin doğru olmayacağını savundu.