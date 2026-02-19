Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Mersin Limanı’ndan 4 bin 500 ton arpayla yola çıkan geminin yarın sabah itibarıyla Gazimağusa Limanı’na ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Akerzurumlu, cumartesi Türkiye’de yeni bir yükleme yapılacağını, pazartesi ve salı için de böyle bir hedef olduğunu kaydederek, “Önümüzdeki hafta 8-10 bin ton civarında arpayı üreticiyle buluşturmayı planladık. Önlemlerimizi talebi karşılayacak şekilde aldık” dedi.

Ercan Akerzurumlu, BRT’de “Gündem 12” programına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Yağışın ve denizlerdeki fırtınanın arpa sevkiyatının gecikmesine neden olduğunu söyleyen Akerzurumlu, arpanın hassas bir yem olduğunu, kesinlikle ıslanmaması, nemlenmemesi gerektiğini de anımsattı.

“Hayvan ölümleri yaşandığı” iddiasının sorulması üzerine Akerzurumlu, Hayvancılık ve Veteriner dairelerinden yetkililerinin sahada olduğunu, Tarım Bakanlığı’na böyle bir bulgunun resmi olarak bildirilmediğini kaydetti.