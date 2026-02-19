Bölgede yıkımı gerçekleştirilen tarihi yapı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Fırat Ataser, sürecin tüm yönleriyle takip edildiğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

“Resmi Olarak Listelenmiş Değildi, Ancak…”

Başkan Ataser, kamuoyunda oluşan yanlış bilgiye açıklık getirerek, söz konusu binanın yıkım tarihinde resmi olarak listelenmiş bir eski eser olmadığını vurguladı.

Ancak 13 Şubat Cuma günü AYK tarafından yapının listeleneceğinin belediyeye resmi olarak bildirildiğini ifade eden Ataser, ilgili kurumların yapının korunması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

Daha önce 2026 yılı Ocak ayında Şehir Planlama Dairesi’ne sunulan dosyanın da reddedildiği ve yapıya ilişkin yıkım izni verilmediği öğrenildi.

Uyarıya Rağmen Yıkım Gerçekleşti

Belediye ekiplerinin geçtiğimiz Perşembe günü alana giderek çalışmayı durdurduğu, ancak Cumartesi akşamüstü kısa süre içerisinde iş makinesi getirilerek yıkımın tamamlandığı açıklandı. Yapının yığma taş olması nedeniyle yıkımın hızlı gerçekleştiği belirtildi.

Kaymakamlıktan herhangi bir yıkım izni alınmadığı da ifade edilirken, bu durumun süreci farklı bir hukuki boyuta taşıdığı kaydedildi.

Yaptırım Süreci Başlatıldı

Gerçekleştirilen kurumlar arası toplantı sonucunda yaptırım uygulanması kararı alındı. Şehir Planlama Dairesi tarafından mal sahiplerine resmi bildirim yapıldığı, belediyenin de polis nezdinde şikâyette bulunduğu bildirildi.

Alınan kararlar doğrultusunda:

30 gün içerisinde röleve projesinin hazırlanarak ilgili makamlara sunulması talep edildi.

Sürecin olumsuz sonuçlanması halinde 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası öngören yasal yaptırımların devreye girebileceği belirtildi.

“Emsal Olacak”

Başkan Ataser, yıkılan yapının yeniden ayağa kaldırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, yapı yeniden inşa edilene kadar ilgili müteahhide bölgede yapılacak işlemler için belediye tarafından görüş verilmeyeceğini açıkladı.

Ataser, “Yıkılır, olur biter anlayışına karşı net bir duruş sergiliyoruz. Bu süreç ada genelinde emsal teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

Olayın ülke genelinde ve uluslararası basında da gündem olduğu belirtilirken, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü bildirildi.