Ramazan ayı yarın başlıyor. Kıbrıs Genç TV olarak dört kişilik bir ailenin iftar sofrasının en az harcama ile kaç para tutacağını araştırdık. Muhabirimiz Bahar Derya sizler için fiyatları araştırdı. Çağkan Çelik’in görüntüleri ile şimdi bu haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza.

Müslüman alemininbeş şartından bir tanesi olan orucun tutulduğu Ramazan ayı başlıyor. Oruç tutacaklar yarın sabah ilk sahura kalkacak ve akşam da ilk iftar yapılacak.

Onbir ayın sultanı Ramazan denince akıllara kalabalık sofralar, sıcak aile ortamı ve birlikte açılan oruçlar geliyor.Fiyatların giderek katlandığı bugünlerde minimum 4 kişilk bir ailenin iftar sofrasının ne kadara mal olacağını yerinde gözlemleyerek belirledik.

Ancak bütün bu yiyeceklerin hazırlanması için kullanılan yağ, tüp gaz ve diğer malzemeler hesaplanmadan 4 kişilik bir aile en az 694 TL’yi gözden çıkarmak durumunda.