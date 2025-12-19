Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla, rutin toplantılar çerçevesinde bir araya gelen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Sıla Usar İncirli sırasıyla basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, erken ayrılmak zorunda kaldığı için daha önceden bir açıklama yapmıştı.

- Ataoğlu: “Siyasi partilerin görüşlerinin alınarak ilerlenmesi önemli”

İlk olarak söz alan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci kez yapılan siyasi partiler görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çalışmaları konusunda kendilerine bilgi verdiğini, siyasi partilerin de görüşlerini Cumhurbaşkanı’na ilettiğini kaydetti.

Ataoğlu, kurulacak iş birliğinin sonucunda ortaya çıkacak samimiyetin olayı nereye taşıyacağının önemli olduğunu belirtti; Cumhurbaşkanı’nın siyasi partilerin görüşlerini alarak ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

Siyasi partilerin bu kapsamda ikinci kez bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ataoğlu, samimiyetin devam etmesini temenni etti.

- Arıklı: “Altı doldurulmadan 5+1’e gidilmemeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, toplantıda faydalı bir bilgi alışverişi yapıldığını kaydetti.

Arıklı, son yapılan görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler kararlarına yapılan atıflardan rahatsızlık duyduklarını, “tekrardan federasyon adı altında görüşmelere mi gidiliyor?” şeklinde kafalarında bir takım soru işaretleri oluştuğunu kaydederek, Erhürman’ın bu konuya açıklık getirdiğini, kendilerine konuların özüne inerek ve meseleyi belli bir noktaya getirmeden adına “federasyon” veya “konfederasyon” demeden görüşmeye devam edeceğini söylediğini aktardı. Arıklı, bu konuda Erhürman’a destek verdikleri belirtti.

Altı doldurulmadan 5+1 Konferans’a gidilmemesi gerektiğine inandığını ve bu konuda taleplerini ilettiğini belirten Arıklı, “Çünkü Rum lider Nikos Hristodulidis son derece uzlaşmaz bir tavırdadır. Bir şeyler koparıp kendi seçimine hazırlanmaya çalışıyor, bir şey vermeye hazır değil.” dedi.

Güven artırıcı önlemler çerçevesinde özellikle elektrik meselesinin önemine işaret eden Arıklı, “Güney Kıbrıs’ın da bizim de elektriğe ciddi şekilde ihtiyacımız var.” diyerek, Güney Kıbrıs’a Yunanistan’dan, pahalı ve uzun süreli bir projeyle gelebilecek elektriğin, daha kolay ve ucuz bir şekilde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üzerinden alınabileceğine dikkat çekti. Bunun üzerine gidilmesi gerektiğini kaydeden Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın gündeminde bu konunun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- Çeler: “Cumhurbaşkanı’yla uyumlu gidiyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ise, talep ettikleri konularda Erhürman’ın kendilerine bilgi verdiğini kaydederek, özellikle sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Çeler, Metehan başta olmak üzere sınır kapılarında düzenlemeler yapılması taleplerini yeniden Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini belirtti; bu hususta hükümetin de yapması gerekenler olduğunu söyledi.

Çeler, Kıbrıs konusunda TDP’nin ideolojisinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı; ancak Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy oranı göz önünde bulundurarak, tüm partilerin Erhürman’ın metodolojisine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

“Kıbrıs'ta iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm en büyük beklentimiz.” diyen Çeler, Cumhurbaşkanı’yla bazı konularda farklı düşünebildiklerini ancak şu anda uyumlu gittiklerini dile getirdi.

- Özersay: “Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının hakları”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da, toplantıda Cumhurbaşkanı’nın son çalışmalarının geniş bir perspektiften ele alındığını kaydederek, Halkın Partisi olarak Kıbrıs meselesine ilişkin pozisyonlarını kamuoyuyla daha önce paylaştıklarını, bu doğrultuda riskli gördükleri kısımları Cumhurbaşkanı Erhürman’a ilettiklerini belirtti.

“Hepimiz aynı gemideyiz. Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının haklarıdır. Bugün de iki tarafın sunmuş olduğu maddeler üzerinden gittik.” diyen Özersay, bunun yanında, yargı süreçlerinin hızlanabilmesi için Anayasa değişikliği ve seçim gibi başlıkların da üzerinden geçildiğini söyledi.

Özersay, soru üzerine, bir müzakere veya görüşme ortamının oluşabilmesi için Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkını görmezden geldiği yaklaşımlara son vermesinin aşikar olduğunu ifade ederek, son günlerde kamuoyuna yansıyan gelişmeleri uzlaşmacı bir yaklaşım içerisinde olunmadığını göstermesi açısından önemli bulduğunu dile getirdi.

- İncirli: “Küçük adımlarla ilerleniyor… Ancak her türlü ilerlemeyi olumlu karşılıyoruz”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı’yla önemli bir görüşme yapıldığını kaydederek, Erhürman’ın seçilmesinin ardından uzun süreden beri durağanlık içerisinde olan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik hareketlilik içerisine girilmesinden dolayı CTP’nin duyduğu memnuniyeti paylaştı.

İncirli, “Elbette bu ilerlemenin büyük adımlarla olduğunu söylemek mümkün değil; henüz ilerleme küçük adımlarla gidiyor.” diyerek, Cumhurbaşkanı’nın önceki tüm tecrübeleri göz ardı etmeden kendine bir yöntem belirlediğine dikkat çekti.

Erhürman’ın siyasi eşitlik konusundaki hassasiyet ve ısrarının kendileri tarafından da paylaşıldığını söyleyen İncirli, “Kıbrıs sorununun çözümünde siyasi eşitlik konusunun herhangi bir şekilde pazarlık konusu olması ya da zayıflatılması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın sunduğu on madde çerçevesinde, istenilen seviyede olmasa da bazı ilerlemeler olduğu konusunda da bilgi aldıklarını söyleyen İncirli, özellikle hellim konusunun ocak ayında sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

İncirli, “Bizim değerlendirmemize göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını en güçlü şekilde savunuyor. Kıbrıs sorununun çözümü için de samimiyetle diyalog kurmaya gayret ediyor ve sürecin ilerlemesi için çalışıyor.” ifadelerini kullandı; temennilerinin Kıbrıs Rum liderliğinin de aynı samimiyetle görüşmelere devam etmesi olduğunu kaydetti.

- Önemlili olan, Kıbrıs sorunun kalıcı adil bir şekilde süreceği bir çözüme de ulaşması”

Kıbrıs sorunun çözülmesini savunan bir parti olduklarını ve siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu, iki kesimli federal çözümün en uygun yöntem olacağını düşündüklerini belirten İncirli, “Önemli olan; Kıbrıs sorununun kalıcı, adil bir şekilde süreceği bir çözüme ulaşmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Sorulara da cevap veren İncirli, herhangi bir ilerleme olmaksızın 5 + 1 görüşmeye gitmenin verimini azaltma riskini taşıdığını kaydetti. İncirli, ilerlemenin arzu edildiği şekilde olmadığını, hızının, kapasitesinin ve kapsamının genişlemesi arzusu içinde olduklarını vurguladı. Özellikle Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ilerleme sağlanamamasının “anlaşılır bir şey olmadığını” belirten İncirli, ancak sürecin küçük adımlarla başlayıp, hızlanabileceğini söyledi. İncirli, CTP olarak bu konuda kendilerine düşeni yapmaya ve Cumhurbaşkanı’na çalışmalarında destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.