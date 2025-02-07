Lefkoşa’da dün ikametgahında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Hasan Tatlıyay’ın (E-42) otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi'nde alkollü içki tesiri altındayken bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Gazimağusa Süvariler Sokak'ta Z.G. (E-59) 299 miligram alkollü içki tesiri altında, İsmet İnönü Bulvarı'nda H.G. (E-48) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve Yeniboğaziçi’nde G.D. (K-27) 291 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.