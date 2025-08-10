Kıbrıs'ta bugün hava sıcaklığının iç kesimlerde 43, dağlık bölgelerde ise 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcakların Çarşamba gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

11.00-17.00 saatleri arasında turuncu hava durumu uyarısında bulunan Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, mevsimsel alçak basınç ve sıcak hava kütlesinin etkisiyle bölge genelinde olağanüstü yüksek sıcaklıklar yaşandığına dikkati çekti.

“Sigmalive.com” sitesinde yer alan habere göre, sıcaklıklar iç kesimlerde yaklaşık 43 dereceye; güney, doğu ve kuzey kıyılarında yaklaşık 37 dereceye, batı kıyılarında ve yüksek dağlık bölgelerde ise yaklaşık 34 dereceye ulaşacak. Adanın doğu yarısında rüzgarlar sabah saatlerinde kuzeydoğudan güneydoğuya doğru, diğer bölgelerde ise güneybatıdan kuzeybatıya doğru esecek.

Pazartesiden Çarşambaya kadar hava çoğunlukla açık, ancak özellikle sıcak olmaya devam edecek. Çarşamba gününe kadar sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek.