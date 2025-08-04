Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında iptal edilen “yatırım karşılığı vatandaşlık” programı aracılığıyla “Kıbrıs pasaportu” sahibi olan iki Çinlinin, Singapur’da ciddi bir kara para aklama olayına karıştığı ve pasaportlarının geri alınmasına karar verildiği haber verildi.

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Su Haijin isimli kişiye 14 ay, Wang Dehai isimli kişiye ise 16 ay hapis cezası verildiğini yazarken, söz konusu kişilerin mal varlıklarına da el koyduğunu kaydetti.

Rum makamlarının konudan haberdar olduğunu ve Rum Bakanlar Kurulunun pasaportlarının geri alınmasına karar verdiğini yazan gazete, şu ana kadar yatırım programı aracılığıyla pasaport sahibi olan 306 kişinin pasaportlarının iptal edildiğini belirtti.