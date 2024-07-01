46. Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam Irmak Arıcı konseriyle sona erdi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Irmak Arıcı, Festival kapsamında Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecede festivale katkı koyan Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı, Gadara Medya Sahibi Turgut Ergel, Lefke Haber ve Mustafa Şenal, Adworks Medya Yönetmeni Eray Gündoğmuş ile Sunucu Hüseyin Kral’a teşekkür plaketi takdim etti.

Özçınar konser arasında sanatçıya çiçek takdim ederek, 46. Güzelyurt Portakal Festival’ine katkı koyanlara teşekkür etti.