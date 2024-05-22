Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda, çevre duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak amacı ile “Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı etkinlik dün Lefke’de gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, Çevre Dairesi yetkilileri ve personeli, bölge okulları öğretmen ve öğrencileri ile Lefke halkının katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, bölge okulları öğrencilerinin oluşturduğu kortej yürüyüşü ile başladı.

Lefke Kaymakamlık binası önünde başlayan kortej, Lefke Atatürk Parkında’ki etkinlik alanına kadar devam etti.

Lefke Atatürk Parkı’ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

ÇEVRE BİLİNCİNİ ÜLKE GENELİNE YAYANA KADAR, GEREK EĞİTİM GEREKSE DE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİMİZLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinliğin önemine vurgu yaparak, vatandaşların çevreye olan duyarlılığını ve çevre konularındaki farkındalıklarını arttırmak amacı ile Bakanlık olarak birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Lefke’de gerçekleştirilen ve atmadan önce düşün ve geri dönüştür teması ile gerçekleştirilen etkinliğin, çevre duyarlılığının arttırılması amacı ile gerçekleştirilen etkinliklerden sadece bir tanesi olduğunu belirtti.

Çevre duyarlılığının arttırılmasında, küçük yaşlardan itibaren çevre eğitiminin verilmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Ataoğlu, bu kapsamda çevre derslerinin müfredat kapsamına alınması için girişim başlattıklarını ve bugün çevre dersinin müfredat kapsamında okullarda eğitim verildiğini belirtti.

Ataoğlu, çevre konularında ne Bakanlık olarak ne kadar etkinlik yapılırsa yapılsın, gençlerin okullarda alacakları eğitim sayesinde kazanacakları çevre bilincini, ebeveynlerine yönelik yapacakları uyarılar kadar etkili olmayacağını belirtti.

Gençlerin çevre duyarlılığında en etkili paydaş olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, Gençlik Federasyonu iş birliğinde başlatılan “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’nun” bütün ilçeleri kapsayacak şekilde devam ettiğini, bu ve buna benzer etkinliklerin de gençlerle birlikte devam edeceğini belirtti.

“Ne yaparsak yapalım, çevre eğer bir bilinç olarak yerleşmez ise bugün temizleriz, yarın yine aynı noktaya gelir” diyen Ataoğlu, çevre eğitiminin ve bu anlamda genç kuşakların bu konularda eğitilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

“Hedefimiz, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü, ülkemizde sembolik olarak kutlamaktır” diyen Ataoğlu, “Bu hedefe ulaşıncaya dek, gerek çevre konularındaki eğitim çalışmalarına, gerek bakanlık olarak gerçekleştirilen ve tüm ilçeleri kapsayan etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun konuşmasının ardından etkinlik, Lefke Belediyesi Küçükler Folklor gösterisi ile devam etti.

Gösterinin ardından, etkinliğe destek veren ve etkinliğe katılan Kurum, kuruluş ve bölge okullarına katılım ve t7eşekkür belgeleri Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından takdim edildi.

Gün dolayısı ile de “Atmadan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı proje yarışmasında, bölge okulları öğrencilerinin yapmış oldukları çalışmalardan oluşan sergiyi gezen Ataoğlu, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Etkinliğin sonunda, çevre uzmanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından, dereceye giren projelerin ödül töreni gerçekleştirildi.

BİRİNCİ CENGİZ TOPEL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

“Atamdan Önce Düşün ve Geri Dönüştür” temalı proje yarışmasında, Liseler katagorisinde yarışan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, atıklardan yaptıkları Atatürk portresi ile birinci gelirken, ikinciliği Gazi Lisesi, üçüncülüğü ise Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri kazandı.

Yarışmanın İlkokul katagorisinde ise Yedidalga İlkokulu birinciliğe, Lefke İstiklal İlkokulu ikinciliğe Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları proje üçüncüleğe layık görüldü.

BİRİNCİ GELEN PROJE ATAOĞLU’NA HEDİYE EDİLDİ

Liseler Arası katagoride birinciliğe layık görülen Atatürk portresi ise okul yönetimi tarafından, günün hatırası olarak Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na hediye edildi.

Editör: Burhan CANBAZ