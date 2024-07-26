Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ülkede varlığı tespit edilen turunçgil zararlısı diaphorina citri için biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında parazitoit böcek tamarixia radiata üretim ve salımlarının devam ettiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, uzmanlar tarafından arazi incelemelerinin düzenli olarak devam ettiği belirtildi.

“Entegre mücadele kapsamında zararlının popülasyonunu düşürmek için bazı dönemlerde biyolojik mücadele, bazı dönemlerde kimyasal mücadele yapılması gerekmektedir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Hangi dönemlerde nasıl mücadele yapılacağı üreticilerimize duyurulacaktır. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde içinde bulunduğumuz dönemin kimyasal mücadele için uygun dönem olduğu görülmektedir.”

Kimyasal mücadele yapacak üreticilerin Tarım Dairesi resmi internet adresinden (tarimdairesi.gov.ct.tr) “Asya Turunçgil psillidi (diaphorina citri) için geçici tavsiye alan bitki koruma ürünlerinin aktif maddeleri” listesinden faydalanabileceği dile getirilen açıklamada, kimyasal mücadele yapacak üreticilerin biyolojik mücadelenin de sağlıklı bir şekilde devamlılığı için kaza tarım dairelerine bilgi vermesi istendi.

Bahçesine biyolojik mücadele amaçlı parazitoit böcek tamarixia radiata salınan üreticilerin, salım tarihinden itibaren 20 gün kimyasal mücadele yapmamaları ve üreticilerin kaza/bölge tarım daireleri ile irtibat halinde olmaları gerektiği vurgulandı.