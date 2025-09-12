Ülkede çeşitli suçlamalarla tutuklu bulunan beş Kıbrıslı Rum sanığın üçü geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan iki sanık da teminatla salıverildi. Böylece tüm sanıklar için tutuksuz yargılama süreci başlamış oldu.

Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla gözaltına alınan sanıklar, geçtiğimiz temmuz ayında Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yapmıştı.

Sanıklara, 200’er bin lira nakdi teminat, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise imza verme şartı getirildi.

Öte yandan dava sürecinde polis soruşturmasıyla ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Simon Aykut dosyasında ilk şikâyetin Burçin Döveç tarafından yapıldığı, ardından Ceyhun Tunalı ve Ahmet Noyan’ın da şikâyetçi olduğu belirtildi.

Polis, şikâyetçilerin sanıkları görmediklerini açıklarken, isim benzerliği nedeniyle yanlış kişilerin tutuklandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.