Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 12.45’te başladı.

Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde, 1 milyar 663 milyon 958 bin TL’lik Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 213 milyon 522 bin TL’lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile 581 milyon 609 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı 273 milyon 776 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve 26 milyon 343 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçeleri ele alınacak.

Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi. Bu çerçevede ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin gündemindeki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Komite’de ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

Tezkereye ilişkin söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, buna ret oyu vereceklerini açıkladı. Ardından tezkere, oy çokluğuyla kabul edildi.

Sonrasında, Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Rekabet Kurulu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından, Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.