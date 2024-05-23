Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 187 araç sürücüsünün 564'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 30 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen sürücülerin, 183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 15’i seyrüsefer ruhsatsız, 2’si kayıtsız ve 4’ü sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı,

Cezaların 240'ı sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 1’i tehlikeli sürüş yapmaktan ve 103’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.