2. Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılışı dün akşam Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla yapıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada ”Taşın bile can bulduğu, Afrodit’in can verdiği Galatya’nın ruhunu taşıyan bu topraklara hoş geldiniz” dedi.

Mehmetçik Üzüm Festivali'nin bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve üzüm ile üzümden yapılan ürünleri tanıtmak açısından önemli olduğunu kaydeden Tuğlu, "Festivalimiz, sadece eğlenceden öte, halkımızı bir araya getiren, kültürel bağları güçlendiren ve bölge ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyondur. Bu yıl da festivalimiz, hem geçmişi hem de geleceği kucaklayan bir program sunarak sizleri hem eğlendirecek hem de kültürel değerlerimizi yaşatacaktır” dedi.

Festivalde üzümden yapılan ürünler, sanatsal, sportif, kültürel faaliyetler ve konserlerin yer alacağını belirten Tuğlu, festivalde ayrıca Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları Festivali’nin 7’ncisinin de yer alacağını söyledi. Tuğlu, etkinlikte Meksika ve Hırvatistan yanında bazı yerli halk dansları topluluklarının sahne alacağını kaydetti.

Festivalin başarılı bir noktaya gelmesinin kolay olmadığını belirten Tuğlu, “Göreve geldiğim günden bu yana, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak mali disiplini sağladık, borçlarımızı ödedik ve personel haklarını düzenli olarak ödemekteyiz. Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışarak belediyemizin mali olarak güçlenmesine katkı sağladık. Desteklerinden dolayı Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e teşekkür ederim” dedi.

-Üzüm üretimin arttırılması

Mehmetçik’te üzüm üretiminin arttırılması amacıyla yürütülen sulama projesinin son aşamaya geldiğini kaydeden Tuğlu, bağlara modern sulama sistemlerinin gelmesini desteklediklerini ifade etti.

“İpeğin Kuzey Kıbrıs’ta Yeniden Doğuşu” projesi kapsamında Pamuklu köyünde kadınların ipek böceği yetiştiriciliği ve ürünlerin işlenmesinde önemli adımlar attıklarını söyleyen Tuğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Festivalde satılan el yapımı ürünlerin bölge ekonomisi ve kadın girişimciler açısından önemli olduğunu belirten Tuğlu, festivalin düzenlenmesine katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Üzüm Festivali'nin sadece kültürel bir etkinlik olmadığını, bölge ekonomisinin ve turizminin gelişmesine katkı koyan bir etkinlik olduğunu söyledi.