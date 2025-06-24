Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası yakınlarında göçmenlerin bulunduğu bottan düşen 7 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağıl Yalıkavak Mahallesi açıklarındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası’na lastik bot ile geçmeye çalışan 30 kişilik göçmen grubu arasında bulunan 7 yaşındaki bir çocuğun fırtına nedene iel denize düştüğü belirtildi. Göçmenlerin adaya çıktıktan sonra yaptığı ihbar üzerine Yunanistan ve Frontex sahil güvenlik botları denizden hava kuvvetlerine ait bir helikopter ise havadan arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmalarına ayrıca Birleşik Arama Kurtarma Operasyon Merkezi dalgıçları ile adada bulunan balıkçılarında katıldığı belirtildi.

Bulamaç Adası'na çıkan göçmenler Leros Adası'na götürüldü.