Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Akdeniz Muhtarlığı ile Akdeniz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 8. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin açılış töreni bugün gerçekleştirildi.

Festivalin açılış töreni öncesinde, “Arkaik Yansımalar” ile Akdeniz Köy Kadın Kursu sergilerinin açılışları da yapıldı.

9’uncu Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında hayat bulan sergiler, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Festivalin açılış töreninde konuşan Akdeniz Köyü Muhtarı Murat Ced, tarih, kültür ve doğal mirasın bir arada bulunduğu Akdeniz Köyünde, festivalin keyifli geçmesini diledi.

Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, festivalin amacının, tarihi doğal zenginlikler konusunda farkındalık yaratmak ve bölge tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de, Akdeniz’in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir bölge olduğunu belirtti ve festivalin hayat bulmasına kaktı koyanları kutladı.

Üstel, Akdenizli gençler için bölgede spor sahasını hayata geçireceklerini, ayrıca Akdeniz Futbol Kulübü’nün yeniden liglere dönmesine öncülük edeceklerini dile getirdi.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye ziyaretini de değerlendiren Üstel, Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt’ta iftar programında bir araya geldiklerini anımsattı. Üstel, Yılmaz’ın Güzelyurt bölgesine yönelik büyük yatırımlar yapılacağının müjdesini verdiğini söyledi.

Hükümet ve Tarım bakanlığının başlattığı çalışmalarla Güzelyurt Bölgesine 15 bin tonluk soğuk hava deposu kazandırılacağını, ayrıca Cypfruvek’te narenciye konusunda sıkıntı yaşanmaması için kapasite arttırılacağını dile getiren Üstel, bu projelerin yıl sonuna kadar tamamlanacağını aktardı.

Yılmaz’ın Güzelyurt Hastanesi konusunda da müjde verdiğini hatırlatan Üstel, 2016 yılından bu yana atıl durumda olan hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Hükümet olarak Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bölgenin önemli eksikliği olan süt toplama merkezinin de hayata geçirileceğini kaydeden Üstel, göreve geldikleri günden bu yana, Anavatan Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleriyle, birçok dev proje ve altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, konuşmasında et fiyatları konusuna da değindi ve fiyatlara düzenleme getirmek amacıyla yaptıkları çalışmaları aktardı.

Üstel, bu kapsamda hayvancılar ve kasaplar birliğiyle masaya oturup fiyat belirleyerek, et fiyatlarını denetlemeye aldıklarını kaydetti. Hayvancıdan canlı kilo başına 250 Türk lirası alınarak kasapta en fazla kilosu 550 TL’den satılması için emirname çıkararak narh uyguladıklarını belirten Üstel, bu fiyatın üstüne satış yapan işletmelere cezai müeyyide uygulanacağını ifade etti.

Bakanlıkların yapacağı denetimlerde bu fiyatların üstünde satış yapan işletmelerin, ilk tespitte ihtar edileceğini, ikinci tespitte 1 asgari ücret ceza verileceğini, 3. Tespitte ise kapatılacağını kaydeden Üstel, vatandaşa düşen görevin hükümetin belirlediği fiyatın üstünde satış yapan işletmeleri gerekli mercilere şikayet etmek olduğunu vurguladı.

2023 yılından bu yana sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Üstel, üçlü koalisyon hükümetiyle yaratılan istikrarlı yapıyı gerekli fedakarlıkları yaparak 2027 yılına kadar taşıyacaklarını ve ülke refahı için Anavatan Türkiye desteğiyle büyük projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre de konuşmasında, Akdeniz isminin çok kıymetli olduğunu Atatürk’ün hedef gösterdiği yer olarak ayrı bir kıymeti olduğunu vurguladı.

Köyün güzelliklerine değinen Töre, üretimin arttırılması ve değerlerin korunması ile daha çok bilinir hale geleceğine inanç belirtti.

Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumunun ülkede yapılmasının önemine işaret eden Başkan Töre, kültürel değerlerin varlığının bu sempozyumla gün ışığına çıkmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Konuşmasında son zamanlarda büyük artış gösteren trafik kazalarına da işaret ederek gençlere çağrıda bulunan Töre, bu sabah da bir gencin kazada hayatını kaybettiğini, son zamanlarda büyük ve acı kayıplar yaşandığını söyledi.

Alkollü araç kullanmama ve sürat yapmama konusunda gençleri uyaran Töre, geri dönüşü olmayan felaketlerin yaşanmaması için özellikle gençleri ve trafiğe çıkan herkesi sorumluluk almaya davet etti.

Töre, kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelere de başsağlığı diledi.

Festivali düzenleyenleri kutlayan Başkan Töre, stant kuran vatandaşlara da bol kazançlar diledi.