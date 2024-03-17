Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“109 yıl önce Çanakkale’de kazanılan zafer, Türk tarihine altın harflerle büyük bir destan olarak yazılarak, Anadolu toprakları ve boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

O tarihte bu tarihi başarıyı elde edenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde azim, onur, umut ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir.

Bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez” mesajının verildiği bu zafer, şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve inancı ile gerçekleşmiştir.

Türk milleti için şehitler, Mehmet Akif’in “Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.” mısralarındaki gibi yüce bir makam ve değerdedir.

Bugün bizlere düşen görev ise, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir.

Anavatanımızın Türkiye yüzyılı hedefine doğru yürüdüğü bu yolda, bizler de büyük Türk milletinin bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şehitlerimizin emaneti devletimize sahip çıkıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı Türk bayrağının semalarımızda ilelebet dalgalanması için canlarını bir an dahi düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları Şâd olsun.”

KÜÇÜK

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin bir parçası olduğunu ve Çanakkale cihan harbinde omuz omuza yedi düvele karşı mücadele verdiğini söyledi.

Küçük mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale Zaferi’ni kazandıran atalarımızın kahramanlığı dünya tarihine ‘Çanakkale Geçilmez’ destanı olarak yazılmıştır. Bu zafer bizlere örnek olmuş ve Kıbrıs Türk halkı da bir benzerini Erenköy’de yazmıştır. Kendinden sayı ve silah bakımından güçlü olan ordular önce Çanakkale’de sonra da Erenköy’de bozguna uğratılmıştır.

Her iki mücadelenin sonunda yakılan ateş devlet olarak taçlandırılmıştır. Bizlere şimdi düşen görev, devletlerimizi milli eğitim ile güçlendirerek, yerli savunma sanayi ile zirveye taşımaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.”

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi’nin Türk ulusunun onur mücadelesi olduğunu, tarihin akışını değiştirdiğini vurguladı.

Anda mesajında, “Türk ulusunun onur mücadelesi Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşarken, bağımsızlık ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Zaferi'nin milletin özgüvenini tazeleyip bağımsızlık mücadelesinin ateşini yakarken, ebedî Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk ulusunun lideri olarak tarih sahnesine çıkardığını belirten And, zaferin sonuçları itibarıyla dünya ve Türk tarihinin akışını değiştirdiğini kaydetti.

And’ın mesajında şu ifadeler kullanıldı:

“Yüce Türk milleti ve onun en kıymetlisi Mehmetçik, sahip olduğu yüksek ruhla ve eşine az rastlanacak kahramanlıklarla vatan ve bağımsızlık uğruna nasıl mücadele edileceğini dünyaya göstermiştir. Bu yüksek ruha sahip Mehmetçikler ve Kıbrıs Türk Mücahitlerinin dün olduğu gibi bugün de atalarımızdan aldıkları güç ve ulaştıkları eğitim ve donatımlarıyla vazifelerini en iyi şekilde yaptıklarına ve yapacaklarına olan inancımız tamdır.

Vatan ve bağımsızlık uğruna verdikleri mücadelede bayraklaşarak gelecek nesillere muhtaç olduğu kudreti aşılayan kahraman şehitlerimizle; Çanakkale’de Türk milletinin üzerine bir güneş gibi doğan ve Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını; milletimizin huzur, güven ve bağımsızlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bugün bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anar kahraman gazilerimize uzun ömürler dileriz.”

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Bayar mesajında, 18 Mart 2024’ün Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü aynı zamanda kara, deniz ve hava şehitlerini anma günü olduğunu belirterek, “Türk’ün bütün dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirttiği bu çok büyük ve önemli zafer gününü büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalnız Türk dünyasında değil, bütün dünyada bir kahramanlık ve gurur abidesi olan Çanakkale Savaşı'nda şehit olanları ve tüm şehitleri rahmetle anan Bayar, manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğildiklerini belirtti.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Savaşları dünya tarihinin en kanlı ve Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biridir. Mehmetçiğin vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canını hiçe saydığı ve şehitlik mertebesine ulaşmak en büyük meziyetidir.

Çanakkale’de Türk milletinin bu üstün vasfı efsanevi bir direnişle bir kere daha kanıtlanmıştır. Mehmetçiğin savaşçılığı yanında insancıl yönleri yabancı askerleri şaşırtmış, Nusret mayın gemisinin ustalığı sayesinde o günün en modern savaş gemileri batırılmış ve boğazı geçememiştir. Çanakkale; Seyit Onbaşı mucizesi yanında, bir karış vatan toprağını feda etmemek için alay komutanından son erine kadar 57’nci Alay'ın kahramanlık destanıdır.

Çanakkale; ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emrini veren eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya askerlik ve komutanlık sanatını öğrettiği yerdir.

Çanakkale; şartlar ne kadar zor, düşman ne kadar güçlü olursa olsun Türk’ün birlik içinde vatan ve istiklali için en büyük güçlükleri bile yenebileceğini gösteren ve yüzyıllar geçse bile unutulmayacak çok özel büyük bir zaferdir.

Çanakkale Zaferi'nin en önemli sonucu: 19’uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in Anafartalar kahramanı olarak ünlenmesi ile Mehmetçiğin vatan uğruna neler yapabileceğini gördüğü, iman ve inançla İstiklal Savaşı’nı başlatması ve zafere ulaştırması olmuştur.

Bizler de Kıbrıs Türk halkı olarak 1878’den beri bir direniş sürdürüyoruz. Vatanımızı ve haklarımızı savunuyoruz. Haklıyız ve başarılı olacağımıza gönülden inanıyoruz. Rehberimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gönülden bağlı olduğumuz Anavatan'dır.”