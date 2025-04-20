Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin Akdeniz Köyü muhtarlığı iş birliğinde düzenlediği 9. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin geleneksel açılışı bugün yapıldı. Dün başlayan ve bugün de devam eden Festivalin geleneksel açılışını Başbakan Ünal Üstel gerçekleştirdi.

Geleneksel tatlar ve el işi ürünlerin satışının yapıldığı festivalde, sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verildi.

-Cet

Festivalin açılışında söz alan Akdeniz köyü Muhtarı Murat Cet, amaçlarının Kıbrıs Türk halkının gelenek ve göreneklerini genç nesillere tanıtmak ve geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, Akdeniz köyünün ülkenin en güzel köylerinden biri olduğuna işaret ederek, festivali Akdeniz köyü ile özdeşleşen ayrelli ürününü tanıtmak ve tüketimini arttırmak amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Festivallerin ülke kültürünün geleceğe taşınmasında büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Ataser, festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Akdeniz köyünün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getirerek, bu köyde yaşayan Türklerin 1974 Mutlu Barış Harekatı'na kadar bir çok şehit vererek, topraklarına sahip çıktığını anlattı.

Akdeniz köyünün doğasıyla, tarımsal ürünleriyle ve tarihiyle Kıbrıs'ın sayılı köylerinden biri olduğunu da dile getiren Başbakan Üstel, Akdeniz köyü gençlerinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de topraklarına sahip çıkmasını istedi.

Hükümetin hayata geçirdiği alt yapı ve gençlere yönelik sosyal konut projelerine değinen Başbakan Ünal Üstel, Haziran ayı sonuna kadar gençlere yönelik kırsal kesim arsa dağıtımının tamamlanacağını söyledi.

Gençlerden tek bir istekleri olduğunu dile getiren Başbakan Üstel, bunun da kırsal kesim arazilerini gençlerin kendi ihtiyaçları için kullanmaları, üçüncü şahıslara devrinin yapılmaması olduğunu kaydetti.

Kadınların iş hayatına aktif katılımına yönelik teşvik projeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik sigorta prim destek projelerine de değinen Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki asgari ücretin Güney Kıbrıs'tan 50 euro daha fazla olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, bu sayede vatandaşların ülke ekonomisine daha fazla katkı yapmaya başladığını ifade ederek, hükümetin ülke insanının refahını arttırmak için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterileri ve konser düzenlendi. 9. Akdeniz Ayrelli Festivali bu akşam sona erecek.