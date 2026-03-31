Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikalar adına düzenlenen basın toplantısında hayat pahalılığına ilişkin yasa gücünde kararnameye sert tepki gösterdi. Maviş, söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, mücadelenin hem yargı sürecinde hem de sokakta devam edeceğini açıkladı.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, Meclis açıkken Bakanlar Kurulu kararıyla düzenleme yapılmasının “Meclis iradesinin gaspı” olduğu savunuldu. Daha önce benzer uygulamaların yargıdan döndüğüne dikkat çekilen açıklamada, hükümetin aynı yöntemi yeniden gündeme getirmesi eleştirildi.

Açıklamada, düzenlemeye karşı derhal mahkemeye başvurulacağı ve ara emri talep edileceği belirtilirken, hükümetin meşruiyetini yitirdiği ileri sürüldü. Sendikalar, mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak hükümete istifa çağrısında bulundu.