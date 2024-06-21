İskele’deki Caesar Resort yatırımıyla tanınan ve Kıbrıs Rum mallarını gasp ettiği gerekçesiyle 7 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak, aleyhinde 124 suçlama getirilen Afik Group şirketlerinin CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, 9 Eylül’de görülecek davaya kadar tutuklu kalacağı haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili geniş yer verdiği haberinde, KKTC’deki Rum mallarını gasp etmekle suçlanan Aykut’un, davası görülene kadar sanık pozisyonunda olacağını yazdı.

Aykut’un Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya sevk edildiğini ve ilk duruşmanın da 9 Eylül tarihine ayarlandığını yazan gazete, Aykut’un aleyhinde ciddi suçlamalar bulunduğunu kaydetti.

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi'nin dün 73 yaşındaki Aykut’un adaletten kaçma riski olduğundan davası görülene kadar tutuklu kalmasına karar verdiğini kaydeden gazete, zanlının avukatlarının Aykut’un şartlı tahliyeyle serbest bırakılmasını istediklerini ancak mahkemenin bunu reddettiğini ifade etti.

Haberde, savcılığın, serbest bırakılması halinde davada hazır bulunmama ihtimali olduğundan, Aykut’un dava görülene kadar tutuklu kalmasına atıfta bulunduğu belirtildi.

Sürecin çarşamba günü gerçekleştirildiğini, mahkemenin kararının ise dün açıklandığını kaydeden gazete, zanlının savunması ve iddia makamı tarafından kendisine sunulan argümanları değerlendiren mahkemenin, kaçma riski bulunduğundan Aykut’un tutukluğunun haklı olduğuna karar verdiğini kaydetti.

Aykut’un avukatlarının müvekkillerinin kaçma senaryosunun uzak olduğuna atıfta bulunarak, Aykut’un teminat yatırma ve polis karakoluna ispati vücutta bulunma niyeti olduğunu ifade ettikleri, aynı zamanda mahkemeyi Aykut’un Larnaka’da kalacağı konusunda bilgilendirdikleri de belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Kaza Mahkemesi Yargıcı Nikol Grigoriyu’nun dün sabah 6 sayfalık kararıyla birlikte, sanığın savunma avukatlarının iddia makamının kaçma tehlikesi olduğundan Aykut’un tutuklu kalması talebine yaptığı itirazı reddettiğini belirtti.

Gazeteye göre Grigoriyu “beraat etmesine ilişkin beklentinin varlığını göz ardı etmeden, delillere dayanarak, sanığın mahkûm edilme olasılığının gözle görülür olduğunu” da ifade etti.

Aykut’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle” olan bağlarına da atıfta bulunan Grigoriyu, Aykut’un İzmir’de doğduğunu, İsrail’de yaşadığını, Yahudi kimliğinden ötürü Portekiz pasaportuna sahip olduğunu aynı zamanda çok uzun bir süredir de İskele’de yaşadığını belirtti.

Grigoriyu, Aykut’un aile üyelerinin Rum kesiminde yaşadığına dair iddialar olmadığı gibi, Rum kesiminde taşınmaz malı veya başka bir güçlü bağı da olmadığını belirtti.

Aykut’un yalnızca Larnaka Havalimanından seyahat etmek için Güney Kıbrıs’a gittiğini belirten Grigoriyu, bütün bunların Aykut’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle” hiçbir bağı olmadığı bulgusunu desteklediğini sözlerine ekledi.

Haberde, Aykut’un karşı karşıya bulunduğu suçlamaların ciddi olduğu ve mahkûm edilmesi halinde uzun bir hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunduğu da belirtildi.