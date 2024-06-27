Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (YÖDİD) bünyesinde kurulan “Danışma Ekibi”, A Level sonuçlarına sahip, kolejlerden mezun lise son sınıf öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla, 2 Temmuz Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Yüksek Öğrenim ve Dişilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan açıklamada, kolejlerden mezun olan veya mezun olacak öğrencilerin yükseköğretime geçiş için bireysel olarak başvurularını yapmaya başladıkları bildirildi. Açıklamada, “Bu nedenle YÖDİD olarak, öğrencilerin mesleklerini belirleyecek olan programı ve eğitim alacakları üniversiteyi belirleme süreçlerinde; öğrencilere rehber olmak ve onlara bir yol haritası sunmak için 2 Temmuz 2024 Salı günü, Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek olan toplantıya; KKTC kolejlerinden mezun/mezun olacak olan, A Level sonuçlarına sahip, T.C. üniversitelerinde eğitim almak isteyen tüm öğrenciler ve aileleri davetlidir.” denildi.

Açıklamada, toplantının 2 Temmuz Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da yapılacağı ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi bünyesinde oluşturulan Danışma Ekibi’nin bilgilendirmek, yönlendirmek ve soruları yanıtlamak üzere toplantıda olacağı paylaşıldı.