AB Bilgi Merkezi, Toplum ve Hukuk Bağlamında Irkçılıkla Mücadele paneli düzenleyecek.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, panel yarın 19.00 – 20.30 saatleri arasında Rüstem Kitabevi’nde yer alacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve alanında uzman konuşmacıların katılımıyla organize edilen panelde, ırkçılıkla mücadelenin toplumsal ve hukuki boyutlar ele alınacak.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nur Köprülü’nün yapacağı panelde, PRIO Kıbrıs Merkezi’nden kıdemli araştırmacı Mete Hatay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı, insan hakları aktivisti, avukat Aslı Murat ve insan hakları uzmanı, araştırmacı Mine Yücel konuşmacı olarak yer alacak.